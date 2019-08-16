شاهد.. بلقيس لزوجها في عيد ميلاده: كل عام وأنت في قلبي

حرصت الفنانة بلقيس فتحي على توجيه رسالة لزوجها في عيد ميلاده، تعبر فيها عن حبها الشديد له، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات

الشهير "إنستجرام".نشرت بلقيس صورة جمعتها بزوجها عبر حسابها، ظهرت فيها وهي تحتضنه بحب وسط الطبيعة، وعلقت عليها: "كل عام وأنت في قلبي.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".يذكر أن آخر أعمال بلقيس هي أغنية "لا تعليق"، التي طرحتها قبل شهر عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع نور هاشم.