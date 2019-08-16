"بتحبى نفسك".. أحدث أغاني واما من ألبوم الجديد

طرحت باند واما أحدث أغانيها بعنوان "بتحبي نفسك"، عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، و ألحان أحمد فهمي، و توزيع نادر حمدي، وهي ضمن

ألبوم "الصيف إبتدى".

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يذكر أن واما طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "يالا نرقص"، وهي من كلمات تامر حسين، و ألحان و توزيع توما.