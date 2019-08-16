طرحت باند واما أحدث أغانيها بعنوان "بتحبي نفسك"، عبر قناة نجوم ريكوردز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
والأغنية من كلمات أمير طعيمة، و ألحان أحمد فهمي، و توزيع نادر حمدي، وهي ضمنألبوم "الصيف إبتدى".
يذكر أن واما طرحت مؤخراً أغنية بعنوان "يالا نرقص"، وهي من كلمات تامر حسين، و ألحان و توزيع توما.
كانت هذه تفاصيل خبر "بتحبى نفسك".. أحدث أغاني واما من ألبوم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.