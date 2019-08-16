الخميس26 .. حكيم يحيى حفل في الساحل الشمالي

يحيى الفنان حكيم حفل غنائي شعبي، يوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري، في فندق توليب بالساحل الشمالي، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في

تمام الساعة السابعة مساءً، بسعر تذاكر 300 جنيهًا، و 500 جنيهًا.

يذكر أن الفنان حكيم طرح سابقًا

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كليب بعنوان "أعمل الصح"، وهو من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، و توزيع إسلام شبسي، و ميدو مزيكا، وإخراج الجمل، كما حقق الكليب نجاح باهر عبر مواقع السوشيال ميديا.