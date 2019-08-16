موجز "الفن": بعد إعتداء شقيقة زينة عليه..أحمد عز بوجه مشوه وعادل كرم يكشف تفاصيل دوره في الهيبة

ميرنا وليد - بيروت - بعد إعتداء شقيقة زينة عليه..أحمد عز بوجه مشوّه وعادل كرم يكشف تفاصيل دوره في الهيبة كارلا حداد تفجع بوفاة والدتها.. بالفيديو إعلامي سوري يصدم الجميع ويعلن مثليته الجنسية- بالفيديو صورة لـ أحمد عز بوجه مشوّه تثير جدلاً واسعاً وما علاقة مشاجرته مع شقيقة زينة؟ خاص الفن- عادل كرم يكشف تفاصيل الهيبة.. وماذا عن دولار؟ خاص الفن- حمادة هلال يعتمد هذه السياسة..وهل تتشابه "صباح الفل" و"اشرب شاي"؟ أسباب جديدة لإنفصال مايلي سايرس وليام هيمسورث المزيد المزيد

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