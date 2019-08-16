ريان غنى ديو مع أمل حجازي وتريو مع أيمن زبيب وزين العمر.. وتعافى من الإدمان على المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - عرف الناس الفنان ريان من خلال أغنيته الأولى "أنت غرامي"، وقد تعاون في بداياته مع شركة music is my life، وبعدها أطلق ألبومه الأول "حالة غريبة " عام 2004 من إنتاج شركة روتانا، وضم ريان الى هذا الألبوم عدّة أغنيات "حالة غريبة"، "أحلى غرام"، "أنت أملي"، "شو بتمنى"، "لا تخافي"، "دي دنيتنا"، "أملي كبير"، و"لعيونك أنا"، وتصدرت الأغنية "أحلى غرام" قائمة الأغنيات الأكثر إستماعاً، وصوّرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ​وليد ناصيف​، والذي تعاون معه سابقاً أيضاً في أغنية "حالة غريبة".

ولادة ريان

ولد ريان يوم 13 آب/أغسطس عام 1982 في جل الديب، وهو من أصل أرمني وإسمه الحقيقي كريكور كيراجيان، ودرس الحقوق في إحدى الجامعات اللبنانية.

وفي مقابلة له ضمن برنامج "​نجوم وأسرار​" الذي يعده ويقدمه الإعلامي ​جوزيف بو جابر​ عبر ​إذاعة لبنان​، قال ريان عن طفولته :"أنا من جيل الحرب، ولكن طفولتي كانت جميلة، ووالداي لم يكونا من الأثرياء" وأضاف ريان "الحمد لله والداي لم يحرماني من أي شيء" وأشار الى أنه لا يزال يحتفظ من طفولته بالذكريات الجميلة والأصدقاء في الحي.

الفتاة الأولى التي أحبها ريان كانت إبنة الجيران، وكان حينها في سن الثانية عشرة، إذ كان يرفع صوت الموسيقى حتى تطل هي من الشباك. أما بالنسبة للحب الحقيقي الذي عاشه ريان فيقول: "كان خلال المرحلة التي سبقت إطلاق ألبومي الأول، والأغنية التي كتبتها وغنيتها (أحلى غرام)، كانت للصبية التي أحببتها وتركتني".

إنطلاقة ريان نحو الشهرة

​​​​​​في شباط/ فبراير عام 2006 أصدر ريان ألبومه الثاني تحت عنوان "حكيو عنيك"، وصوّر أغنية الألبوم على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج وليد ناصيف، وصوّر أغنية "كانت روحي"، التي نالت شهرة واسعة على طريقة الفيديو كليب مع ناصيف أيضاً.

وتضمن الألبوم أيضاً أغانٍ أخرى مثل "حرام عليك، وين الحب، بتقولي نرجع، قلبي احتار، مين غيرك"، والاغنية الوطنية "عم يبكي لبنان" التي أصدرها خلال حرب تموز ونال عليها جائزة كوريا الشمالية، وكذلك تضمن الألبوم ديو مع الفنانة ​أمل حجازي​ بعنوان "جنون بحبك".

وإستمرّ ريان في نجاحاته وأصدر ألبوماً ثالثاً بعنوان "وين بروح" في شهر تشرين الأول /أكتوبر عام 2007، وصوّر منه أغنية " ما حرام " على طريقة الفيديو كليب من إخراج وليد ناصيف، و"حعلمك " من إخراج جو بو عيد، باللهجة المصرية وصورها بعد عام من اصدار الالبوم.

وفي صيف 2008، شارك في مهرجانات عربية عدّة وأهمها ​مهرجان قرطاج​، وفي صيف 2009 صور ريان تريو بعنوان "محبوبي" الى جانب كل من الفنانين ​أيمن زبيب​ و​زين العمر​، وهي أغنية تمزج بين اللهجتين اللبنانية والمغربية.

وفسخ ريان عقده مع شركة روتانا عام 2010، وفي عام 2012 أصدر أغنية "أنا عم خونك" على نفقته الخاصة، وصورها مع المخرج ​هاني عساف​.

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ريان وقضية تعاطيه المخدرات

عام 2010 دخل ريان السجن بتهمة تعاطيه المخدرات، وتحديداً مادتي الكوكايين والحشيشة، وذلك بعدما وقع ضحية إحدى الفتيات التي كانت تتعاطى المخدرات ضمن دائرة أصدقائه الضيّقة ووشت به، لكنّه لجأ بعدها إلى مركز لعلاج الإدمان وتعافى تماماً منه".

هذا وقد شكلت وفاة والدته صدمة في حياته جعلته يغيب مدّة خمس سنوات وخلال هذه الفترة تابع دراسته في الحقوق. وفي الوقت نفسه كان يحيي الحفلات في مختلف أنحاء دول العالم.

ويعتب ريان على بلده قائلاً: "بلدي هو أكثر من ظلمني، من خلال التغييب عن التلفزيونات، هناك العديد من الأشخاص الذين فرحوا بعد أزمتي، وأصبحوا يدلون عليّ بأصابعهم ، في كل بيت هناك مشكلة، والمعيب أن نخفيها". وبعد أزمته يحاول ريان أن يحصل على الجنسية الأميركية. أما بالنسبة لأصعب قرار اتخذه سابقاً هو "ترك الفن حين نال شهادته في الحقوق، لكنّه لم يستطع ذلك، ووجه نداء الى الدولة اللبنانية قائلاً "يجب على الدولة أن تساعدنا خصوصاً في ما يتعلق بمشكلة الإدمان على المخدرات، فأنا لم أستطع دخول نقابة المحامين بسبب سجلّي العدلي".

عودة ريان الى الساحة الفنيّة

عام 2014 عاد ريان الى الساحة الفنية من خلال أغنية "صدقني بتخسر" التي صورها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سام كيال، كما أصدر بعدها أغنية منفردة "وشوشتا" عام 2015 وأصدر أغنية منفردة بعنوان "قضيت عليه" عام 2018، وقام ريان بغناء تتر مسلسل "العاصي -البيت الأبيض" بعنوان "يا حقد"، كما أطلق أغنية "قرارك صح" عام 2019.