ميرنا وليد - بيروت - استأنف صناع مسلسل "شبر مية" تصوير مشاهد العمل اليوم الجمعة بعد توقف أسبوع بسبب اجازة عيد الأضحى المقبل، وعاد التصوير بدون بطل العمل ​أحمد السعدني​ الذي تم تأجيل مشاهده بسبب الحالة النفسية السيئة التي يمر بها منذ وفاة طليقته ووالدة أبنائه قبل اسبوع تقريباً، على أن يلتحق بالتصوير فور تجاوز هذه الحالة.

مسلسل "شبر مية" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، وهو بطولة أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد على رزق.

ويعد "شبر مية" البطولة المطلقة الثانية لأحمد السعدني بعدما خاض التجربة لأول مرة في مسلسل "الكبريت الأحمر" الذي تم عرض الجزء الثاني منه العام الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- إستئناف تصوير مسلسل "شبر مية" بدون أحمد السعدني لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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