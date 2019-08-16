ميرنا وليد - بيروت - حصلت الممثلة التونسية هند صبري على اشادات واسعة حول دورها في فيلم "الفيل الأزرق 2" المعروض حالياً في دور العرض السينمائية ويحقق نجاحات كبيرة للغاية بوصوله الى 75 مليون جنيه في 23 يوم عرض فقط، ومن المتوقع ان تزداد الايرادات خلال الفترة المقبلة.
ورغم النجاح الكبير الذي يحققه الفيلم الا أن صبري منعت اقرب الناس لها من مشاهدة الفيلم والاشادة بدورها فيه، حيث منعت إبنتيها "ليلى وعاليا" من مشاهدة الفيلم خاصة وانهما صغيرتان، مع وجود مشاهد دماء في الفيلم وتصنيفه كفيلم رعب فخشيت عليهما من مشاهدة هذه النوعية من الأفلام الى أن تكبرا.
"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وهو من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم هند صبري في الجزء الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هند صبري تمنع إبنتيها من مشاهدة "الفيل الأزرق 2"خاص الفن- إستئناف تصوير مسلسل "شبر مية"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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