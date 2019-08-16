خاص الفن – غادة بشور: لا أقاتل.. فالرزق مكتوب

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​غادة بشور​ أنها لا تقاتل من أجل العمل، وإنما تترك الأمور على النصيب وعلى قدر الله عز وجل.

وقالت لموقع "الفن": "الرزق مكتوب، وكل إنسان سينال نصيبه في الدنيا مهما قاتل أو حارب، والعمر لا يستحق منا كل ذلك التفكير والإجهاد لأنه يمضي بسرعة ولا نعرف ما يخبئه لنا.

وأشارت إلى أن العديد من الناس في الوسط الفني لا يرضون بما قسمه الله لهم، والكلام ينطبق على جميع المجالات والمهن.

درامياً، أكدت أن الموسم الجديد لم يبدأ بعد، وكل الأمور مازالت ضمن مجال الكلام، على أن يدخل هذا الكلام نطاق الجدية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

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