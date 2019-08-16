ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​لينا كرم​ لموقع "الفن" أن تجربة زواجها لم تكن فاشلة بالمطلق، لأنها أنجبت منها ولداً وصفته بالعزيز والغالي.

وقالت: هذه التجربة لم ولن أتوقف عندها كثيراً ولن وكما تراني مكملة في حياتي بكل محبة وسرور، وعملي لن يتوقف وحياتي الاجتماعية غنية ومليئة بالمحبين.

وأضافت أن الزواج ممكن أن يتكرر مجدداً ولكن بشروط معينة يجب دراستها وطرحها بتأنٍ، وإذا وجدت الرجل المناسب فلا مانع عندها من الارتباط، بل على العكس تماماً، فبدون الحب لا يمكن للحياة أن تستمر.

درامياً، أكدت لينا كرم أنها مستعدة للغياب سنوات كثيرة على أن تجسد أدواراً لا تقتنع بها، خاصة أنه معروف عنها أنها لا تشارك إلا بأقوى الأعمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – لينا كرم: زواجي لم يكن فاشلاً بالمطلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.