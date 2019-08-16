ميرنا وليد - بيروت - حصل موقع الخليج 365 بشكل خاص على تسجيل صوتي للفنانة السورية ​ميادة الحناوي​ توجهت فيه إلى جمهورها اللبناني معربةً عن سعادتها بلقائها بهم المرتقب ضمن مهرجانات حراجل لهذا العام، ومؤكدةً على سلامتها وكامل صحتها وذلك بعد حادث السقوط الذي تعرضت له أثناء حفلها الذي أحيته في تونس مؤخراً.

يشار إلى أن الحفل سيقام في الـ25 من الشهر الجاري على ملاعب High five.

ومن ناحية اخرى، تشهد فاعليات المهرجانات هذا العام أيضاً حفل للموسيقي اللبناني العالمي غي مانوكيان وتحديداً في الـ21 من الشهر الجاري.

هذا وتباع البطاقات في جميع فروع مكتبة انطوان، بويري برس كسليك، ومكتبة وليد حراجل.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - ميادة الحناوي برسالة خاصة لجمهورها اللبناني قبل حفلها في حراجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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