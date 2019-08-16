نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 15 دقيقة مضت التعليقات على تظاهرة جماهيرية حاشدة في حبّ نانسي عجرم بدبي – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: في واحدة من أكثر الأمسيات سحرًا أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا في دبي وتحديدًا في “مركز دبي التجاري العالمي” بمناسبة عيد الأضحى المبارك مساء 15 آب/أغسطس الحالي.

وكان بانتظار نانسي جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فقدّمت لهم محبوبة الملايين باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

تفاعُل الحضور مع نانسي عجرم تخطى كل التوقعات، فردّد الجميع معها كلمات الأغاني وصفقوا لها بحرارة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدها بينهم..

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تألقت نانسي عجرم في الحفل بفستان طويل من اللون الأسود مميّز بتصميمه العصري، فبدت كعادتها بغاية الأنوثة والجمال وشغلت الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الأنيقة.

على صعيد آخر، تواصل نانسي عجرم العمل على ألبومها الجديد، وأعلنت منذ أيام أنها ستطلق أوّل أغنية منه في الفترة القريبة المقبلة.