لطيفة تطالب أحلام بأغنيتها المفضلة في حفلها بموسم السودة

متابعة بتجــــــــرد: شاركت النجمة الإماراتية أحلام جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بكواليس التحضيرات لحفلها الغنائي الكبير الذي ستحييه اليوم بمهرجان السودة على مسرح طلال مداح بمدينة أبها.

وعلقت أحلام على التحضيرات وقالت: “بروفات الليلة التاريخية.. جاهزين وننتظركم أنا والمايسترو أمير عبدالمجيد مع فرقتي الموسيقية مع موسم السودة”، لتتفاجأ بالنجمة التونسية لطيفة تطالبها بتقديم إحدى أغنياتها خلال الحفل، وقالت لطيفة: “بالتوفيق حبيبتي إن شاء الله حفلة ناجحة بإذن الله يا غالية.. عايزة اسمع غنوتي المفضلة هذا أنا”.

تجدر الإشارة إلى أن صداقة متينة تجمع بين أحلام ولطيفة التونسية وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي تتبادلان فيها التغريدات.