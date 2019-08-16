وصلة غزل من جاستن بيبر لزوجته.. و”هيلي” ترد!

متابعة بتجـــــــــرد: نشر المغني الكندي الشهير جاستن بيبر، مجموعة من الصور لزوجته هيلي بيلدوين، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور “إنستقرام”، وهو ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد “بيبر” أمس الخميس، أن نار حبه لازالت تتقد في قلبه، بعد عام من الزواج، حيث نشر مجموعة الصور للعارضة مع تعليق رومانسي، قال فيه: “أنا أقع في حبك أكثر كل يوم، أنت أعظم ما حدث لي، سوف أضيع بدونك”، مع وسم “#wifeyappreciationday”.

وأجابت “هيلي” بكل بساطة على المنشور، بعد تسع دقائق فقط من عرض جاستن للصور على متابعينه الذين يبلغ عددهم 117 مليونًا، وقالت بتعليق مقتضب: “أفضل صديق”، وحقق ردها أكثر من 5 آلاف إعجاب في أقل من 22 دقيقة بعد نشره.

ويأتي نشر جاستن بيبر للصور بعد يوم واحد فقط من كشف هيلي عن وصولها إلى كلمة مرور زوجها إلى إنستقرام في تعليق تركته على أحد مشاركات مديره سكوتر برون الذي أرسل رسالة تهنئة إلى “بيبر” باعتباره أول فنان في التاريخ لديه ما لا يقل عن 7 أغنيات مع أكثر من 900 مليون بث على خدمة الأغاني الشهيرة سبوتيفاي.

الجدير بالذكر أن المغني الكندي جاستن بيبر قد تزوج من هيلي في سبتمبر 2018، بعد فشل علاقته الرومانسية مع المغنية العالمية سيلينا غوميز، وهو ما تسبب في دخولها المستشفى لتلقي العلاج النفسي.