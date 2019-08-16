نانسي عجرم تتعرّض لسرقة من نوع آخر

Aug 16, 2019
غالبا ما توحي كلمة “سرقة” الى الامور المادية أو الاموال، الا أن هناك سرقة “من نوع آخر” هي الاكثر رواجًا هذه الايام، وتشكل ضررًا للجهتين السارق ومن تعرّض للسرقة.
هذه السرقة التي نتكلم عنها هي سرقة المعلومات والاخبار، وهي منتشرة بشكل كبير في أيامنا هذه، فنشهد سرقة أفكار أو مقالات من مواقع الكترونية معينة ونسبها الى مواقع أخرى دون ذكر المصدر، ما يؤثر على المهنية والمصداقية للموقع الذي قد استعان بأفكار غيره، فنسخها كما هي.
وكما في الصحافة كذلك في الفن، حيث نشهد العديد من “السرقة” إما في الالحان أو في كلام الأغنية، ليصل الامر في النهاية الى سرقة فكرة الفيديو كليب من فنانة الى فنانة أخرى.
وفي هذا السياق، فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كليب أطلقته الفنانة التركيّةÇağla لأغنيتها الجديدة “Bi Yere de Yaz”، حيث ظهرت كبائعة في سوق الخضار، الامر الذي شببهه عدد من رواد مواقع التواصل الى فكرة فيديو كليب النجمة نانسي عجرم في اغنيتها “ما تيجي هنا”، الامر الذي اثار بلبلة وعرّض الفنانة التركية لجملة انتقادات.
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