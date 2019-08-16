شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. يحيى الفخرانى يقدم آخر عروض عيد الأضحى لمسرحية "الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم أبطال مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخرانى عروض عيد الأضحى المبارك على مسرح كايرو شو بأحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، اليوم الجمعة، وذلك بعد عرضها لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الاثنين الماضى – ثانى أيام العيد – إلى اليوم الجمعة، على أن يتم تحديد موعد عودة العرض مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

ويشارك فى عرض المسرحية خلال أيام العيد كلاً من يحيى الفخرانى، رانيا فريد شوقى، هبة مجدى، نضال الشافعى، ثراء جبيل، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، محمد فهيم، أيمن الشيوى، تامر كرم والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت وإخراج تامر كرم.

وكان آخر عرض للمسرحية قبل عودتها فى المملكة العربية السعودية حيث تم عرضها على مدار 3 أيام هناك ولاقت اقبالاً جماهيرياً كبيراً خلال أيام العرض