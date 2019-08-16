بالصور: ماريتا الحلاني ضحية العنف الأسري

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تخوض ماريتا الحلانى أولى تجاربها في غناء شارات المسلسلات من خلال مسلسل "بردانة أنا" الذي سوف يعرض في أيلول\سبتمبر المقبل على شاشة "MTV" اللبنانية.
ولم تكتف ماريتا بأداء شارة المسلسل، بل مثلتها أيضاً وظهرت في بعض مشاهده، بدور المرأة التي تتعرض للتعنيف الجسدي.
مسلسل "بردانة أنا" من شركة الانتاج NMPRO Arts للمنتج والمخرج نديم مهنا، وهو من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج نديم مهنا، ومن بطولة كارين رزق الله، بديع ابو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا وغيرهم، وهو يتناول من ظاهرة العنف الأسري الذي تتعرض له النساء.
يشار إلى أن ماريتا الحلاني إنتهت من تسجيل اغنية جديدة تعاونت فيها مع الفنان زياد برجي.
أستمعوا إلى الأغنية:
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