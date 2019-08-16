نضال الأحمدية تطالب وائل كفوري بكشف الحقيقة

بعد تهديد محامي انجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري الإعلامية نضال الأحمدية بمقاضاتها بتهمة تشويه سمعة موكلته، نشرت الاحمدية فيديو طالبت فبه وائل كفوري، بالخروج عن صمته وقالت: "أنا ما بعرف يا وائل شو ناطر على كل اللي عم بيصير فيك، ليه ما بتطلع تقول الحقيقة".

وتابعت نضال في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على إنستغرام: "لماذا لا تقول الحقيقة التي نعرفها ويعرفها غالبية الصحفيين، نحن نعرف كل شيء وقمنا بتحقيقٍ حول الأمر وعلمنا بكل القصة".

وأضافت الأحمدية: "ليه ما بتطلع تقول الحقيقة وليه ما بتاخد بناتك، ليه خايف على بناتك في الوقت عم بيتم تدميرك فيه من قبل لحام وجزارة، إذا أنت ضعت وضيعوك كيف بيبقوا البنات؟".

وواصلت حديثها في مقطع الفيديو الذي كان مليئًا بالتساؤلات وقالت: "اطلع قول كل شيء والحقيقة التي نعرفها أو لو بدك نكتب إحنا ما نعرفه، إحنا ما بنكتب لأننا خايفين نزعلك أد ما أنت مرعوب على بناتك ما أنت عم بتضيع يا وائل ساكت ليه؟".

وأرفقت نضال الأحمدية، تعليقًا لها على مقطع الفيديو وقالت: "إلى وائل كفوري لماذا لا تقول بعض الحقائق وأنت تتعرض للإعدام، نضال الأحمدية".

اللافت ان الاحمدية التي كانت من اهم الاعلاميات، فقدت تاثيرها ولم يحظ الفيديو الا ببضعة تعليقات، كانت عبارة عن تساؤلات حول صمتها هي ان كانت تعلم شيئا، علما انها لا تصمت في حال كان لديها معلومات للنشر، واعتبر كثيرون ان الاحمدية تحاول البروز من جديد على حساب وائل بعد ان فقدت وهجها ولم تعد من الشخصيات المؤثرة.

