حفل جماهيري ناجح لـ كارول سماحة في زحلة – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا جماهيريًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان زحلة الدّولي” في البقاع اللبناني، وذلك مساء 15 آب/أغسطس الجاري.

كارول قدّمت خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، فتفاعل محبوها معها بشكل ملحوظ وردّدوا الكلمات على وقع موجات تصفيق حارّة رافقتها طيلة الأمسية.

تألقت كارول سماحة خلال الحفل بفستان طويل مميّز بتصميمه من اللون الفوشيا، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وسرقت كل الأنظار نحوها.

وبتصريح خاص له، أعرب رئيس بلدية زحلة، المهندس أسعد زغيب عن سعادته بنجاح الحفل الذي استقطب جمهور عريض من محبّي كارول سماحة في زحلة والبقاع والمناطق اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.