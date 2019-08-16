شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون ونصف حصيلة إيرادات أفلام عيد الأضحى أمس الخميس فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت أفلام موسم عيد الأضحى السينمائى، أمس الخميس، إيرادات وصلت لـ13 مليوناً و500 ألف جنيه موزعة على 5 أفلام جديدة تم طرحها فى الموسم، وفيلمين مستمرين فى دور العرض منذ عيد الفطر الماضى، وجاءت إيرادات كل فيلم أمس الخميس كالتالى.





ولاد رزق 2

حقق أمس الخميس 6 ملايين و122 ألفا و709 جنيهات، والفيلم بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف وتأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.





الفيل الأزرق 2

حصد أمس 3 ملايين و600 ألف و652 جنيه، من بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد ومروان يونس وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوى وهو تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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خيال مآتة

حقق أمس الخميس إيرادات 3 ملايين و173 و637 جنيها، والفيلم بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.





الكنز 2

حقق أمس الخميس 409 آلاف و5 جنيهات، والفيلم إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، روبى، أمينة خليل، سوسن بدر، هانى عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن،عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن.





أنت حبيبى وبس

حقق أمس الخميس 215 ألفا و469 جنيها، هو بطولة محمد ثروت ومحمود الليثى وبوسى وهالة فاخر وصافيناز ونرمين ماهر ومحمد محمود وأحمد حلاوة، وهو من إخراج أحمد البدرى.