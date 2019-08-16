شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل ينعى المنتج والسينمائى التونسى نجيب عياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومى للسينما بخالص الحزن والأسى وفاة المنتج والسينمائى التونسى نجيب عياد رئيس مهرجان قرطاج السينمائى، والذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 66 عاما.
وذكر عبد الجليل أن الراحل كان بمثابة الصديق والأخ الأكبر، وأن بوفاته فقدت الساحة السينمائية العربية والمصرية واحدا من أهم مبدعيها، الذى كان دائما يدعم السينما المصرية.
وأضاف عبد الجليل أن الراحل سيظل دائمآ بيننا بأعماله المميزة وإبداعاته السينمائية وتقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد عبد الجليل ينعى المنتج والسينمائى التونسى نجيب عياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.