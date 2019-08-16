الارشيف / فن ومشاهير

خالد عبد الجليل ينعى المنتج والسينمائى التونسى نجيب عياد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل ينعى المنتج والسينمائى التونسى نجيب عياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس المركز القومى للسينما بخالص الحزن والأسى وفاة المنتج والسينمائى التونسى نجيب عياد رئيس مهرجان قرطاج السينمائى، والذى وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 66 عاما. 

 

Advertisements

وذكر عبد الجليل أن الراحل كان بمثابة الصديق والأخ الأكبر، وأن بوفاته فقدت الساحة السينمائية العربية والمصرية واحدا من أهم مبدعيها، الذى كان دائما يدعم السينما المصرية. 

 

وأضاف عبد الجليل أن الراحل سيظل دائمآ بيننا بأعماله المميزة وإبداعاته السينمائية وتقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد عبد الجليل ينعى المنتج والسينمائى التونسى نجيب عياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا