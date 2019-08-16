شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يوضح حقيقة تدهور الحالة الصحية لزكى فطين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكى، ما تردد خلال الساعات الماضية، حول تعرض الفنان زكى فطين عبد الوهاب لوعكة صحية شديدة، إثر إصابته بالسرطان، وأكد أن الفنان زكى فطين بصحة جيدة نحمد الله، ولا يعانى من أى شىء، وحالياً هو بمنزله ولا يعلم شيئاً عن ما يردده البعض.

وقال زكى، لـ"الخليج 365"، أن الفنان زكى فطين عبد الوهاب بصحة جيدة، ويمكث حاليا فى بيته بين عائلته، ويتلقى العلاج، موجهاً الشكر والدعم له على تفانيه فى عمله متميناً من الله أن يعود للعمل فى القريب العاجل.

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وطالب أشرف زكى من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عدم نشر أى أخبار مغلوطة عن الفنانين، دون التحقق من مصدرها، خاصة أن مثل هذه الأخبار تتسبب فى بلبلة ودخول أصحابها فى حالة نفسية وتتسبب فى مرضهم بالفعل .

وكان الفنان زكى فطين عبد الوهاب قد أعلن إصابته بمرض سرطان الرئة خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونشر صورة له وعلق عليها قائلا، "أصدقائى الأعزاء دى صورتى، دى مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إنى عندى سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج".