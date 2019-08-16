شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية موسيقية لـ نسمة عبد العزيز بأوبرا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلاً فى الثامنة مساء بعد غدا الأحد 18 أغسطس، حيث أعدت برنامج فنى متميز يضم باقة متنوعة من الأعمال الغربية والعالمية بالإضافة إلى مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية التى أعيد توزيعها وصياغتها خصيصا لتناسب آلة الماريمبا.
المعروف أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية فى كونسرفتوار القاهرة، وهى فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع ، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت معهم معظم دول العالم، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات.
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