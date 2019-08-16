شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم جيمس فرانكو الجديد Zeroville .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الشركة المنتجة لفيلم Zeroville، التريلر الرسمى الأول للفيلم الكوميدي المقرر عرضه فى 6 سبتمبر المقبل فى دور العرض السينمائى. الفيلم الجديد سيدور فى إطار كوميدي، وهو من بطولة الممثل العالمى جيمس فرانكو، وسيث روجين، وميجان فوكس، ويل فيريل، وجوي كينج، والفيلم سيكون من إخراج جيمس فرانكو ايضاَ.



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