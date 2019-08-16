بسمة بوسيل لتامر حسني بعيد ميلاده: كل سنة وأنت أحن زوج وأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

هنأت بسمة بوسيل زوجها النجم تامر حسني، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم 16 أغسطس.

وكتبت بسمة، رسالة عبر خاصة القصص القصيرة بحسابها على "انستجرام": "كل سنة وانت حبيبي، كل سنة وانت ناجح، كل سنة وانت أحن زوج وأحن أب في الدنيا، ربنا يخليك ليا ولأولادنا، ولكل أهلك وجمهورك الكبير اللى بيحبك".

تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل عام 2012 وأنجبا 3 أبناء، هم "تاليا وأمايا وآدم".

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وينتظر تامر حسني، عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال الفترة المُقبلة، إذ كان من المقرر عرضه في موسم أفلام ‏عيد الأضحى، إلا أن الشركة المنتجة للفيلم قررت تأجيل العرض.

"الفلوس" من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏نانسي صلاح، محمد سلام، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق. ‏