منال سلامة لـ"الخليج 365": أجسد الشر بشكل صريح في "عائلة الحاج نعمان 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

تنتظر الفنانة منال سلامة، عرض الجزء الثانى من مسلسلها "عائلة الحاج نعمان"، على القنوات الفضائية خلال الأيام المُقبلة، مشيرة إلى أنها أنهت تصوير مشاهد دورها بالعمل منذ عامين.

وأكدت منال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن دورها يمتد خلال الجزء الثاني ويحمل الكثير من المفاجآت أمام الجمهور، إذ تظهر في الجزء الثاني بدور المرأة الشريرة.

وقالت: "المسلسل بطولة جماعية، وهو تجربة جديدة عليا، ودور غني جدًا، ولأول مرة أقدم الشخصية الشريرة في الدراما بصورة واضحة وصريحة"، مضيفة "حبيت الدور جدًا، والجمهور أصبح واعي بأن ما يقدمه الممثل هو تمثيل وتجسيد للشخصية فقط، وكممثلة أستطيع تقديم جميع الأدوار سواء شريرة أو رومانسية أو طيبة، لأنها شغلتي، فالأهم بالنسبة لي طريقة كتابة سيناريو العمل".

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وأضافت: "لم يكن لدي أي ملاحظات على سيناريو الجزء الثاني، فالعمل أبدع في كتابته المؤلف الكبير والعظيم مجدي صابر، والمسلسل يوجد به مرور زمني، وهناك شخصيات جديدة في أحداثه الدرامية".

وتابعت "لم يكن هناك أي صعوبات خلال التصوير، لأن فريق العمل كان يحب بعضه، وفريق عمل المسلسل كان عظيم جدًا بأبطاله وكل العاملين فيه".

في الجزء الثاني من المسلسل، تنتقل الأحداث 25 سنة، إذ يتوفى خالد ابن الحاج نعمان، ويظهر ابنه الذي أنجبه من زوجته فوزية والذي رفض الاعتراف به، فنجده يعود للمطالبة بحقه وينتقم لوالدته التي ظُلمت على يد أباه.

مسلسل"عائلة الحاج نعمان2"، يشارك في بطولته تيم حسن وصلاح عبدالله وسهر الصايغ ويسرا اللوزي وهبة مجدي ومحسن منصور ومنال سلامة وحازم سمير وفاطمة ناصر ومصطفى عبدالسلام، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد شفيق.