إيرادات الخميس.. "Fast & Furious" الأول و"Dora" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 15 أغسطس، إيراد قُدر بـ632 ألفًا و79 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Lion King"بعد تحقيقه 148 ألفًا و716 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 86 ألفًا و462 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 57 ألفًا و690 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم " The Angry Birds Movie 2"، محققًا 48 ألفًا و727 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، بعد تحقيقه 43 ألفًا و298 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم Spider Man بطولة Tom Holland، وبلغت إيراداته 12 ألفًا و737 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Crawl" بطولة Kaya Scodelario ، محققًا 9 آلاف و49 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Annabelle Comes Home" بطولة Vera Farmiga، وحقق أمس 3 آلاف و426 جنيهًا، ليأتي في المركز الأخير فيلم "The convent" بعد تحقيقه 1189 جنيهًا.