ظافر العابدين يعلن موعد عرض "عروس بيروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان ظافر العابدين، عن عرض أولى حلقات مسلسله الدرامي الجديد "عروس بيروت" ابتداءً من يوم 1 سبتمبر المُقبل، على شاشة قناة "إم بي سي 4".

ونشر ظافر، برومو المسلسل عبر حسابه على "انستجرام"، معلقًا "مسلسل عروس بيروت.. ابتداءً من ١ سبتمبر على (إم بي سي 4)".

مسلسل "عروس بيروت" مقتبس عن المسلسل التركي "عروس إسطنبول"، الذي يشارك فه نخبة من نجوم الدراما العربية في مقدمتهم ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وفادي إبراهيم، تم تصويره بين تركيا ولبنان وأخر مشاهده صوّرت في مدينة جبيل اللبنانية.