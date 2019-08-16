وفاة المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد إثر أزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 16 أغسطس، المنتج السينمائي التونسي ومدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن 66 عامًا.
وكشفت المواقع الإخبارية التونسية أن عياد توفي في منزله إثر إصابته بأزمة قلبية.
وحرص القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على نعي المنتج الراحل، عبر صفحة المهرجان الرسمية على موقع "فيسبوك": " رحل عن عالمنا مثقف وسينمائي كبير.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعي المنتج التونسي ومدير أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد.. لروحه السلام.. ولأهله ومحبيه وللوسط السينمائي التونسي الصبر والسلوان".
نجيب عياد ولد في ديسمبر 1953، عمل في الصحافة واتجه بعد ذلك للنقد السينمائي، وأصبح عضوًا في لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، كما ترأس عدة مهرجانات في تونس.
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