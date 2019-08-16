تراند اليوم : أحمد عز ينشر صورة إصابات في وجهه بعد شجاره مع زينة وشقيقتها...

أظهرت صورة نشرها الفنان المصري، أحمد عز، تعرضه لإصابات في وجهه، دون أن يترك أي تعليق عليها.

وأصابت “الحيرة” متابعي عز، خاصة وأن الصورة جاءت بعد أيام قليلة من المشاجرة التي وقعت بينه وبين الفنانة زينة وشقيقتها .

وقال بعض النشطاء إن الصورة قديمة ومن كواليس فيلمه الأخير “ولاد رزق2” حيث أن “عز ” يرتدي ملابس شتوية في الصورة بينما حدثت الواقعة في الساحل الشمالي بمصر هذا الصيف .

وكان “عز” قد اتهم منذ أيام شقيقة الفنانة زينة بالتعدي عليه خلال تواجده في أحد فنادق منطقة العلمين بالساحل الشمالى، وتقدم عز ببلاغ إلى الشرطة من أجل إثبات الواقعة والتحقيق فيها.

A post shared by Ahmed Ezz (@ahmed.ezz.official) on Aug 14, 2019 at 6:01pm PDT