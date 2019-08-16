تراند اليوم : بالصورة| هذا ما قالته "ميا خليفة" عن بلدها لبنان...



عبّرت الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة، عن اشتياقها لمسقط رأسها (لبنان)، بعد أيام من مقابلة تذكرت فيها أيام طفولتها فيه قبل هجرتها مع عائلتها إلى الولايات المتحدة.

ونشرت "ميا" عبر "انستا ستوري"، صورة لطائرة تابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الـ"MEA"، وعلّقت عليها بـ"خذيني معك" وعلم لبنان.





و"ميا" وُلدت في لبنان في عام 1993، قبل أن تنتقل في عام 2000 مع عائلتها إلى الولايات المتحدة.

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ومؤخرًا، تحدثت في مقابلة مع مدرّبة الحياة ميجان أبوط عن طفولتها في بلدها الأم لبنان إلى لحظة انتقالها إلى الولايات المتحدة مع والديها عندما كانت في العاشرة من عمرها.

وقالت: "لديّ ذكريات عدّة أسترجعها من طفولتي وكلّها من لبنان وجميعها متعلقة بالطعام، عندما كان عمري 10 سنوات. أتذكّر المدرسة وأصدقائي جيدًا وابن الجيران فادي الذي كان صديقي المفضّل".

وتلفت خليفة خلال المقابلة إلى أنّها تختصر نشأتها في لبنان بكلمة واحدة وهي "الحرية" التي زالت لحظة وطأت قدماها الولايات المتحدة بسبب الصدمة الثقافية التي واجهتها وانتقالها من العادات اللبنانية إلى الأمريكية وعدم ثقة والديها بأحد، الأمر الذي انعكس سلبًا على تحركاتها، فكان غير مسموح لها زيارة أصدقائها: "لقد أفرط والديّ بحمايتي ووصلت إلى مرحلة لم أعد قادرة على التنفس، وقلت في قرارة نفسي: "أريد أن أنتفض وأفعل أمورًا مجنونة تعويضًا عما فاتني".