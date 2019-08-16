تراند اليوم : بمشاركة وزير الداخلية التركي.. فيلم يحكي قصة الطفل "إيلان"

من خلال إعلان ترويجي كشف موقع TRT Haber التركي عن فيلم «الطفل إيلان» الذي يحكي قصة إيلان السوري الذي مات غرقا في سواحل تركيا.
الفيلم شارك فيه شخصيات سياسية تركية ، أبرزها وزير الداخلية سليمان سويلو، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المُعارض بولينت كوشاغلو، والممثلة الألمانية ويلما اليس.
وبحسب الصحيفة فإن إيرادات الفيلم الذي رشح لجوائز الأوسكار، ستخصص لمساعدة اللاجئين.
ويظهر وزير الداخلية التركي سليمان سويلو في لقطة من الفيلم وهو يبحث مشاكل اللاجئين قائلا: «على الرغم من أن العالم كله ترك تركيا وحدها في مواجهة أزمة اللاجئين، إلى أننا لن نتركهم».
يذكر أن صحف تركية كانت قد أعلنت أن الممثل الأمريكي ستيفن سيغال يستعد للذهاب إلى تركيا للمشاركة في فيلم عن قصة الطفل السوري إيلان.
وقد دعي سيغال إلى تركيا من قبل علي عثمان عكات، رجل أعمال تركي، الذي تكلف بإنتاج الفيلم، وهو رئيس رابطة رجال الأعمال الأمريكيين الأتراك.
وأضاف سيغال أنه سعيد جداً بالدعوة، قائلا: «يشرفني جداً أن أتلقى دعوة من هؤلاء الأشخاص والمنظمات.. ستكون زيارة تركيا مثيرة جداً».
الفيلم سيتم إنتاجه في مدينة بودروم التركية،واختير له عنوان "إسلاموفوبيا" ، وسيشارك في الفيلم ممثلون عرب وأمريكيون وأتراك.
وكان الطفل السوري إيلان الكردي قد مات غرقاً، في منطقة بودروم التركية، في سبتمبر 2015، خلال محاولة أهله الهجرة إلى أوروبا، حيث غرق إيلان مع شقيقه ووالدته.
وكانت صورة جثة الطفل «إيلان» قد أثارت حينها ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي لفت الأنظار للأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب في سوريا، ووسعت الدعوات للتضامن مع اللاجئين.