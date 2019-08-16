اقتحمت فتاة شابة مسرح حفل الفنان كاظم الساهر بدولة تركيا وتسببت في إحراجه أمام الجمهور بعد أن لفت ذراعيها حول بطنه محاولة احتضانه وتقبيله. وتسبب تصرف الفتاة في ردة فعل غاضبة للفنان ومن ثم تدارك نفسه آمراً رجال الأمن بإحضار الفتاة مرة أخرى وأخذ صورة “سيلفي” معها. وكانت فتاة أخرى قد اقتحمت مسرح الفنان “كاظم الساهر” خلال الحفل ذاته الأمر الذي جعله يتعامل مع الأمر بهدوء نظراً لحب الجماهير الحاضرة له.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: للمرة الثانية.. فتاة تقتحم حفل الفنان “كاظم الساهر” في تركيا وتحتضنه وتقبله بعنف ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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