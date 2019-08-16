مطربة تركية تسرق من نانسي عجرم ماتيجي هنا

اقتبست مطربة تركيّة تُدعى "Çağla" فكرة كليب المطربة نانسي عجرم "ماتيجي هنا"، ونفذتها في كليبها الأخير، الذي طرحته قبل عشرة أيام عبر موقع "يوتيوب"، ليصبح نسخة طبق الأصل من كليب نانسي.

ظهرت Çağla في كليبها الجديد "Bi Yere de Yaz"، بائعة

في سوق الخضار، واتبعت نفس لوك نانسي عجرم ونفس الرقصات والحركات، بالإضافة إلى تشابه مكان التصوير والديكور مع الآخر الذي ظهرت به نانسي في كليبها "ما تيجي هنا".







ونجدأن تلك الحادثة ليست الأولى

من نوعها، فقد تعرضت الفنانة نجوى كرم من قبل لتلك الواقعة، فقامت الفنانة الكردية "ماريا هورامي" بسرقة فكرة فيديو كليب "ملعون أبو العشق" لنجوي، واستخدمتها في فيديو كليب خاص بها.يذكر أن فيديو كليب "ما تيجي هنا"، طرحته نانسي عجرم عام 2014، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع طارق مدكور.