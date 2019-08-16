اقتبست مطربة تركيّة تُدعى "Çağla" فكرة كليب المطربة نانسي عجرم "ماتيجي هنا"، ونفذتها في كليبها الأخير، الذي طرحته قبل عشرة أيام عبر موقع "يوتيوب"، ليصبح نسخة طبق الأصل من كليب نانسي.
ظهرت Çağla في كليبها الجديد "Bi Yere de Yaz"، بائعة
من نوعها، فقد تعرضت الفنانة نجوى كرم من قبل لتلك الواقعة، فقامت الفنانة الكردية "ماريا هورامي" بسرقة فكرة فيديو كليب "ملعون أبو العشق" لنجوي، واستخدمتها في فيديو كليب خاص بها.
ونجدأن تلك الحادثة ليست الأولى
يذكر أن فيديو كليب "ما تيجي هنا"، طرحته نانسي عجرم عام 2014، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع طارق مدكور.
كانت هذه تفاصيل خبر مطربة تركية تسرق من نانسي عجرم ماتيجي هنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.