السبت.. عرض "أمر تكليف" في سوهاج

قال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "أمر تكليف" من إنتاج الفرقة يبدأ أول ليالي عرضه بمحافظة سوهاج غدا السبت الموافق الموافق ١٧ أغسطس الجاري على مسرح قصر ثقافة سوهاج في تمام الساعة التاسعة مساء، ويستمر حتى ٢٢ من أغسطس، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

أضاف "طلبة" أن العرض هو العرض الثاني من إنتاج الفرقة الذي يقدم بالمحافظة بعد تقديم عرض " ولاد

البلد" بسوهاج نهاية يوليو الماضي، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح بالمحافظات، و التي تشرف عليها شعبة مسرح التجوال و المواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث بإشراف المخرج محمد الشرقاوي.

يذكر أن عرض " أمر تكليف " ضمن مبادرة " أعرف جيشك" التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية

الوطن من خطر الإرهاب، حيث تتضمن المبادرة عدة فعاليات على مدار العام.

العرض عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف، بطولة عزة لبيب ؛كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، ومن إخراج باسم قناوى.