فيديو.. أصالة تقترب من المليون الثاني بأحدث أغانيها "مبقاش سر"

حققت أغنية "مبقاش سر" للمطربة أصاله، نجاحًا كبيرًا من حيث عدد المشاهدات، واقتربت من المليون الثاني، وذلك بعد مرور يومين فقط علي طرحها، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

"يوتيوب".وتأتي أغنية "مبقاش سر" ضمن ألبوم أصاله الجديد "فى قربك"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع و ميكس فهد، وقد حازت علي إعجاب الجمهور في مصر والوطن العربي، وحققت علي "يوتيوب"، مليونًا و 746,214 في يومين.يذكر أن آخر أعمال أصاله، هي أغنية "نكته بايخة"، التي طرحتها مؤخرًا، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد.