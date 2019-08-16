في ذكراه.. تعرف على أهم أعمال فينة لهوجان العرب ممدوح فرج

يحل اليوم ذكرى ميلاد الـ68، والذكرى الخامسة لوفاة الكابتن ممدوح فرج، حيث إنه ولد يوم الخميس الموافق 16 أغسطس من عام 1951، لأسرة من المقام الرفيع، فوالده بطل الملاكمة محمد فرج، وابن عمه الممثل الراحل محمود فرج، الذي عُرف بـ"عفركوش" والذي ظهر في العديد من أفلام الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين.

قضى الكابتن ممدوح فرج أكثر من عشرين عامًا في حياته بدولة النمسا وحاز على درجة الدكتوراة في التربية الرياضية من معهد شيبورت، وبدأ مشوراه الرياضي برياضة الملاكمة على خطى سير والده، حتى شاهده جورج بلايمن شوتس، أحد منظمى مصارعة المحترفين، الذي كرس حياته لتعليم فرج كل أسرار المصارعة، وكان هدفه أن يكون بطلًا للعالم، وليس مصارعًا عاديًا.

أحرز الكابتن ممدوح في رحلة مسيرته بطولة العالم في مصارعة المحترفين 5 مرات، من خلال فوزه على كل من "جريج فالنتين، توني أتلاس، ريك فلير، تيتو سانتانا.

عاد فرج إلى مصر عام 1991،

وسهم فى إحضار أبطال العالم المشهورين إلى مصر ونظم بطولة العالم للمحترفين بأكاديمية الشرطة، وفى عام 1994 قام بتكرار التجربة نفسها، واستطاع أن يفوز على كلوز فالاس.

أما عن آخر مباراة لعبها فكانت أمام هيركيولز هرنانديز، المصارع الذى استطاع أن يهزم هولك هوجان، ولعب فرج هذه المباراة فى ستاد القاهرة وسط هتافات 17 ألف مشجع.



فى عام 1997 قرر اعتزال اللعبة، وتم تكريمه من رئيس الاتحاد الأوروبى لمصارعة المحترفين ومندوب اتحاد wwf، حيث تم تكريمه ومنحه كأسًا ذهبية ولقب مصارع القرن فى أفريقيا والعالم العربى.

Advertisements

اتجه الكابتن ممدوح فرج بعد اعتزاله المصارعة إلى العمل الإعلامي، فقدّم برنامج مصارعة المحترفين على شبكة راديو وتليفزيون العرب الرياضية "إيه آر تي" حتى 2007، ثم برنامج "لمس أكتاف" على

قناة "مودرن سبورت 1" حتى 2009، وبعدها قدم برنامج "الضربة القاضية" على قناة "نايل سبورت" المصرية حتى 2011، وبعدها انضم منذ العام 2011 إلى شبكة تليفزيون "النهار" لتقديم برنامج "المصارع"، وشارك بعدها في تأسيس قناة المصارع، وكانت آخر برنامج له "مصارعة المحترفين"، عبر شاشة قناة دريم، والذي قدم منه بعض الحلقات القليلة.

اشتهر الكابتن ممدوح فرج ببعض افيهاته مثل "هاي.. أنت"، "بوم الدي تي"، "فقرة إعلانية ونررجع لبعض تاني"، والتي نالت إعجاب الكثرين، وخصوصًا زملائه من الوسط الوفني، حين عرض عليه لأول مرة دخول عالم السينما، ومن أهم أعماله: "رغبات"، "علقة موت"، "عمر وسلمى3"، "راجل وست ستات"، كما ظهر في العديد من الإعلانات الصحة والرشاقة، كما تم استضافته في بعض البرامج.

توفى الكابتن ممدوح فرج، صباح يوم السبت الموافق 16 أغسطس من عام 2014، بعد صراع طويل مع المرض اللعين، وذلك عن عمر يناهز الـ63 عامًا، داخل مستشفى الإعلاميين المهندسين.

تم تشييع جثمان الراحل ممدوح فرج في اليوم ذاته، من مسجد السيدة نفيسة، وذلك وسط أجواء من الحزن والألم يعد أن أسر قلوب محبيه في حلبات المصارعة وعلى شاشات التليفزيون.