اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي تعلن عن عدد الأفلام المتنافسة في الدورة الثالثة

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الجونة السينمائي في مصر عن عدد الأفلام المتنافسة في الدورة الثالثة من المهرجان التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل.

وقالت اللجنة في بيان أنه سيكون هناك أكثر من 80 فيلما تتنافس على جوائز مسابقات مهرجان الجونةالسينمائي في دورته الثالثة.

وأضافت اللجنة أنها ستعلن المزيد من التفاصيل وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التي تقام خلال دورة هذا العام، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي ستعقده بالقاهرة يوم الإثنين الموافق 26 من أغسطس الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أن الدورة الثالثة التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 "تهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية".

وأضافت أن "هذا الأمر يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما".

ومن المنتظر أن يحضر المؤتمر الصحفي: إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية، ورانيا المشاط وزيرة السياحة، ورجل الأعمال المصري ومؤسس المهرجان نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة السياحية والراعي الرسمى لمهرجان الجونة السينمائي، والمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، وانتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى رزة مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان.

وحقق المهرجان الشاب الذي انطلقت دورته الأولى في عام 2017 بمدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر، شهرة إقليمية ودولية في زمن قصير، واستطاع أن يجذب نجوم السينما العربية والأجنبية، كما استطاع أن يقدم أحدث الأفلام العربية والأجنبية.

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