"محمد شاهين يطرح "ابن عمي" من ألبومه الجديد "ده اللي جاي

طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنان محمد شاهين «ده اللي جاي» أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه وتحمل عنوان «ابن عمي» حصريا عبر راديو9090 وإحدى شركات الإتصالات.

«اابن عمي» من كلمات وألحان عزيزالشافعي، وتوزيع وماستر أمير محروس، وسيتم عرضها عبر موقع «يوتيوب»، والقنوات الفضائية يوم الأربعاء المقبل

وصرح أحمد سمير مدير الشركة المنتجة، قائلا: «شاهين يستعد لطرح أغنية جديدة أخري تحمل عنوان «منك للدنيا»، وهي ضمن أغاني ألبومه، يوم الخميس المقبل.

وأضاف: «من المفترض أن تبدأ دعايا الألبوم خلال الأيام المقبلة تمهيدا لطرح الألبوم بالكامل في بداية شهر سبتمبر المقبل وتشرف عليه نور طلعت كمستشارة إعلامية».

يحتوي ألبوم شاهين، على العديد من المفاجأت حيث يضم جميع الألوان والأذواق، وأغاني من النوع الرومانسي والدرامي والهاوس والخليجي والمقسوم والشعبي كما يقدم شاهين، لأول مرة أغاني باللهجة السيناوية والبدوية، في توليفة تقدم للمرة الأولى في ألبوم غنائي.

وتعاون مع شاهين، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبدالجابر،وسام عبدالمنعم، أحمد عادل، أسامه عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده.

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