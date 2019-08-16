نيشان يُحرِج جورجينا رزق بسؤالٍ خاص جداً

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""الخليج 365"" من بيروت: أغضب الإعلامي نيشان الجمهور المتابع لحواره مع ملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق باعتباره تخطى الخطوط الحمراء بسؤالٍ خاص جدًا جرح مشاعرها ضارباً المهنية بعرض الحائط خلال برنامجه "توأم روحي" بحضور زوجها الفنان وليد توفيق.

وفي التفاصيل، فقد فاجأ نيشان "رزق" بسؤالٍ محرج عن مشاعرها تجاه زوجها الفلسطيني السابق أبو حسن سلامة الذي اغتيل بعدما أنجبت منه ولداً، مستفسراً إن كانت تحبه أكثر من زوجها الحالي وليد توفيق الذي أنجبت منه وليد ونور.

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والمُلفِت أنها أُربِكَت وحاولت التنصل من الإجابة بطريقةٍ ذكية قائلة: "الحبّ حبّ، بغض النظر إذا كان لوليد أو لك أو حتى لإبني".. فتدخل "توفيق" منقذاً، وسأل نيشان: "شو بدك بهالسؤال، ليه بتعمل فيها هيك، حرام عليك". الأمر الذي أغضب المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ودفعهم للهجوم على نيشان باعتباره "غير محترف"، ولا يحترم خصوصية ومشاعر ضيوفه. واعتبر البعض أنه تخطى حدود الجرأة إلى الوقاحة بسؤال المرأة عن حبها لزوجها السابق المتوفي بحضور زوجها الحالي.

التعليقات تعددت وغلب عليها الطابع الهجومي وسط ندرة المدافعين عن نيشان.