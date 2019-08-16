شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يحصد 49 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 8 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم "ولاد رزق 2" تصدره للايرادات اليومية منذ طرحه فى دور العرض يوم الخميس الموافق 8 أغسطس، حيث حقق أمس الخميس 6 مليوناً و 122 ألف و 709 جنيهات، لتكون المحصلة الاجمالية للفيلم فى شباك التذكر 49 مليون جنيه خلال 8 أيام عرض فقط.

واستطاع الفيلم تحقيق رقم قياسى أمس الخميس بوصوله الى 43 مليون جنيه ليصح أكثر فيلم بتاريخ السينما تحقيقاً للايرادات فى أسبوع واحد، ومن المتوقع ان يواصل الفيلم تحقيق الايرادات الكبيرة خلال الأيام المقبلة خاصة وأن موسم عيد الأضحى مازال طويلاً فلم يمر على انطلاقه سوى 8 أيام فقط.

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"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز، وطارق العريان وموسى عيسى، والطاهر ميديا برودكشن.

وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.