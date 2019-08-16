شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية نجيب عياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توفى المنتج السينمائى التونسى نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما.

وكشفت المستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغى، أن الفقيد توفى إثر سكتة قلبية بمنزله.

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نجيب عياد ولد فى 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام فى ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا فى لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، حیث كان المنتج التنفيذى لـ10 أفلام قصيرة وطويلة.

وترأس عياد العديد من المهرجانات منها المهرجان الدولى لفيلم الأطفال والشباب ومهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2018، كما كان رئيس اتحاد نوادى السينما فى تونس عام 1975.