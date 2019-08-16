شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ينشر سيلفى يجمعه مع محمد رمضان.. ويعلق: "صديقى العزيز" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب أحمد سعيد، صورة سيلفي تجمعه مع الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام منذ قليل، وكتب معلقاً "صديقي العزيز".
ويحيي الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا في العلمين في ٢٣ من شهر أغسطس الجارى، ونشر رمضان الاسبوع الماضى على الاستورى الخاص به " هل أنتم جاهزون .. الجمعة ٢٣ أغسطس".
يذكر أن آخر أعمال رمضان كليب "انساي" مع النجم المغربي سعد المجرد ، والذي حقق نجاح و نسبة مشاهدة عالية عبر قناتها الرسمية يوتيوب.
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