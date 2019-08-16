كارلا حداد تفجع بوفاة والدتها بعد معاناة مع المرض

كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 02:51 مساءً - توفيت والدة الإعلامية ​كارلا حداد​ فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد معاناة مع المرض.

ونعت حداد والدتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة لباب غرفة والدتها الراحلة في المستشفى، وعلّقت: “لن أنسى أبداً هذا الرقم، ولن أنسى هذه الغرفة.

وأضافت حداد: “الله يرحمك يا أمي”.

يُذكر أن حداد قدّمت برنامج Fi-Male بموسمه الأول، والذي عرض عبر قناة LBCI.



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