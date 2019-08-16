فن ومشاهير

الفنانة اللبنانية قمر بصور جرئية تثير مواقع التواصل خارج حوض السباحة

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كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 02:51 مساءً - كعادتها أثارت الفنانة اللبنانية قمر، الضجة من خلال أحدث صورة نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث تعرضت لهجوم كبير بسبب جرأتها.

وظهرت الفنانة اللبنانية قمر بالمايوه البكيني، حيث إستعرضت مؤخرتها أمام جمهور مواقع التواصل الإجتماعي، في مشهد جريء.
يذكر أن الفنانة اللبنانية قمر تشارك حاليًّا في الفيلم المصري ”حملة فرعون“ الذي يعرض خلال موسم عيد الفطر المبارك، وهي دائمًا ما تثير الجدل بنشر صورها الجريئة بين الحين والآخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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