الفنانة اللبنانية قمر بصور جرئية تثير مواقع التواصل خارج حوض السباحة

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كتب امير فتحي في الجمعة 16 أغسطس 2019 02:51 مساءً - كعادتها أثارت الفنانة اللبنانية قمر، الضجة من خلال أحدث صورة نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث تعرضت لهجوم كبير بسبب جرأتها.
وظهرت الفنانة اللبنانية قمر بالمايوه البكيني، حيث إستعرضت مؤخرتها أمام جمهور مواقع التواصل الإجتماعي، في مشهد جريء.
يذكر أن الفنانة اللبنانية قمر تشارك حاليًّا في الفيلم المصري ”حملة فرعون“ الذي يعرض خلال موسم عيد الفطر المبارك، وهي دائمًا ما تثير الجدل بنشر صورها الجريئة بين الحين والآخر.
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