أحمد حسام «ميدو» في القائمة الأسوأ

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حل اسم النجم المصري أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني الحالي لفريق “مصر المقاصة”، ومهاجم فريق روما الإيطالي سابقا، ضمن أسوأ الصفقات التي تم عقدها بسوق انتقالات الأندية الإيطالية خلال الـ25 عاما الأخيرة.

شبكة “سكاي إيطاليا” أعدت تقريرا تضمن مجموعة من اللاعبين تعاقدت معهم الأندية الإيطالية، ولكنهم لم يكونوا على قدر التوقعات وفشلوا في إثبات أنفسهم، وظهر من ضمنهم “ميدو” بعد انتقاله إلى روما عام 2004 قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي مقابل 6 ملايين يورو.

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”ميدو” شارك خلال 13 مباراة بقميص روما ولم يسجل أي أهداف خلال 6 أشهر قضاها مع فريق العاصمة الإيطالية، ورحل في يناير2005 لصفوف توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة، قبل أن يتحول لانتقال نهائي في موسم 2005-2006.

”سكاي إيطاليا” أضافت، أن “ميدو” قال في تصريحات له: إنه يتفوق في الإمكانيات على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، زميله السابق في أياكس أمستردام الهولندي، ولكنه لم يقدم ما يثبت صحة ما قاله على أرض الملعب.

القائمة ضمت مجموعة من الأسماء الكبيرة فشلت رغم انتقالها لأندية إيطالية مقابل مبالغ كبيرة، على غرار الهولندي باتريك كلويفرت لميلان الإيطالي عام 1997، ومواطنه فان دير سار المنتقل ليوفنتوس عام 1999، والبرتغالي ريكاردو كواريزما لإنتر ميلان عام 2008، والأوروجواياني دييجو فورلان بنفس الفريق 2011.

”ميدو” سبق له أن خاض مسيرة احترافية مع عدة أندية أوروبية، أبرزها أياكس وسيلتا فيجو الإسباني بجانب روما وتوتنهام، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم عام 2013.