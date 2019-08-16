علماء يعيدون تركيب عطر ملكة مصر كليوباترا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد علماء أنهم تمكنوا من إعادة تركيب عطر يعتقدون أن أشهر فاتنات التاريخ، الملكة المصرية كليوباترا، كانت تتعطر به، وذلك بعد الكشف عما يظن العلماء أنه بيت صانع عطور، ضمن حفريات في موقع مدينة تيموس الفرعونية.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد عثر على وصفة العطر بعد عقد كامل من الحفريات قام بها فريق من علماء الآثار من جامعة هاواي، في موقع شمالي القاهرة يدعى “تل التيماي”، وهو موقع مدينة تيموس الفرعونية، التي بنيت عام 4500 قبل الميلاد.

الفريق توصل إلى هذا الكشف بعد عثورهم على بقايا عطور في قوارير، وتمكنهم من قراءة صيغ عطور وجدت في نصوص تعود إلى تلك الحقبة.. واستخدم الفريق البقايا في تركيب عطر يعتقد أنه كان يحظى بشعبية كبيرة آنذاك.

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صحيفة “التايمز” ذكرت أن عطور ذلك الزمان لم تكن سائلة وشفافة كما هي اليوم، وإنما مراهم ثقيلة ومشبعة بالتوابل، وتظل رائحتها تفوح من الجسم لوقت طويل.

الصحيفة نقلت عن الفريق قوله: إن العطر كان بمثابة “شانيل 5” في ذلك الزمن، وأن ملكة مصر القديمة ساحرة الجمال كليوباترا من المحتمل أنها تعطرت به.

روبرت ليتمان، أحد العلماء الذين أعادوا تركيب ما يقول إنه عطر كليوباترا، قال: المثير هنا أن تستنشق عطراً، لم يشمه أحد طوال 2000 عام.

وتقول الأسطورة إن كليوباترا قبل إبحارها لزيارة مارك أنطونيو في طرسوس، تعمدت غمس أشرعة مركبها الملكي الذهبي بالعطر بحيث تصل رائحة عبيرها إلى الشاطئ قبل وصولها الفعلي بوقت طويل.