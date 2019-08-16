وفاة المنتج التونسي ومدير "قرطاج السينمائي" نجيب عياد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما.

وكشفت المستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الفقيد توفي إثر سكتة قلبية بمنزله.

وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر/كانون الأول عام 1953، وعمل صحفيا وناقد أفلام في ما بين 1975 و1980، ثم أصبح عضوا في لجنة الأفلام التونسية التابعة لوزارة الثقافة، حیث كان المنتج التنفيذي لـ10 أفلام قصيرة وطويلة.

وترأس عياد العديد من المهرجانات منها المهرجان الدولي لفيلم الأطفال والشباب ومهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2018، كما كان رئيس اتحاد نوادي السينما في تونس عام 1975.