خاص.. الزمالك يدرس التراجع عن التعاقد مع المدرب ستانوفيتش

يدرس نادي الزمالك التراجع عن فكرة التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش مدرب القادسية السعودي السابق، لتولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك لـ"العين الرياضية"، أن هناك عددا من أعضاء المجلس وقدامى لاعبي الفريق حرصوا على الحديث مع مرتضى منصور رئيس الزمالك، من أجل التراجع عن التعاقد مع ستانوفيتش والبحث عن بديل له.

وأعلن مرتضى منصور مؤخرا التعاقد مع ستانوفيتش، لتولي منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل، غير أن المدرب الصربي صرح بأن الأمر لم يتم بشكل رسمي حتى الآن.

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وكانت الساعات الماضية شهدت حالة من الغضب بين جماهير النادي بسبب عدم رضاها عن تولي ستانوفيتش لتدريب الفريق في الفترة الحالية.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع مدرب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، بعد توجيه الشكر لخالد جلال الذي تولى المهمة في الجولات الثلاث الأخيرة من الدوري المصري.

ويتولى طارق يحيى القيادة الفنية للزمالك بشكل مؤقت خلال الوقت الراهن، لحين التعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة.

الزمالك حدد قائمة مدربين لاختيار أحدهم كانت تضم كلا من: الصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني لأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، ومواطنه ستانويفيتش، والسويسري رينيه فايلر، والإيطالي جيوفاني دي بياسي، واليوناني مارينوس أوزونيديس، والأرجنتيني رامون دياز، والبرتغالي جويسالدو فيريرا.