هذا ما نشرته هيفا على انستغرام بعد عودة الحساب

عادت النجمة اللبنانية هيفا وهبي لمزاولة نشاطها على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام وذلك بعدما اختفى لساعات قليلة بسبب عطل تقني بحسب ما صرحت.

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ونشرت هيفا بعض الفيديوهات لمحبيها وهم يؤدون أغنياتها في إشارة منها الى عودة الحساب.

كما لفتنا عدم خسارة هيفا لأي من محتوى الصفحة إن لناحية المتابعين أو الصور المنشورة.

وكانت هيفا قد اوضحت لجمهورها حقيقة ما حدث معها، حيث كشفت أن عطلاً تقنيًا كان وراء اختفاء حسابها على موقع إنستغرام. وكتبت على تويتر: “بينما كنت أستمتع بردودكم على حفلي في السويد على إنستغرام، لاحظت أن حسابي قد تعرّض لعطل تقني”.