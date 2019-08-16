بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد تامر حسني بهذه الطريقة

احتفلت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري تامر حسني الذي يصادف اليوم في 16 آب من كل عام.

ونشرت بسمة صورة تجمعها مع زوجها وعايدته قائلة: “كل سنة وأنت حبيبي، كل سنة وأنت ناجح، كل سنة وأنت أحن زوج وأب في الدنيا، ربنا يحفظ لي ولأولادنا ولكل عائلتك وجمهورك الكبير الذي يحبك”.

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تامر كان قد تزوج بسمة في عام 2012، وفي ايار 2013 رزقا بمولودتهما الأولى تاليا، وفي نيسان 2015 رزقا بمولودتهما الثانية أمايا، أما في تشرين الأول 2018 رُزقا بمولودهما الثالث آدم.

نذكر ان تامر وبسمة دائماً ما يعبران عن حبهما لبعضهما أمام كل الجمهور، فتامر كان قد وجه لزوجته أجمل عبارات الحب مع نهاية عام 2018 خاصة بعدما حقق نجاحات كبيرة خلال العام بالاضافة الى قدوم ابنه آدم، وقال حينها “شكراً مليون شكراً لحبيبتي وزوجتي الكريمة الغالية بسمة حلمنا بيكبر وبيتحقق”.